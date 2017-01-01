Держдума розгляне курортний збір в анексованому Криму

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Гроші планують стягувати з усіх, хто приїжджає на курорти

Уряд Російської Федерації вніс у Держдуму законопроект про встановлення курортного збору в Криму, а також декількох російських регіонах: Алтайському, Краснодарському і Ставропольському краях. Відповідний документ опублікований на прес-службою російського кабінету міністрів.

«Законопроектом передбачається проведення з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року включно експерименту щодо запровадження плати за користування курортною інфраструктурою в Республіці Крим, Алтайському, Краснодарському і Ставропольському краях», – йдеться в повідомленні.

Згідно з документом,» розмір курортного збору не буде перевищувати 100 рублів на добу, при цьому його сума може змінюватися в залежності від сезону, часу перебування на об'єкті, значення курорту. Отримані доходи будуть направлятися на розвиток курортної інфраструктури».

Якщо цей законопроект буде прийнятий, курортний збір стягуватимуть не тільки туристів, але і всіх, хто приїжджає на курорти по справах, наприклад відряджених, зазначають російські ЗМІ. Стягувати збори запропоновано готелям, індивідуальним підприємцям і зареєстрованим у податковій службі фізособам, які надають готельні послуги або послуги з тимчасового розміщення приїжджих (включаючи тимчасове надання їм в користування житлових приміщень, у тому числі у приватних оселях)

Варто відзначити, раніше підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше підтримав ініціативу президента Росії Володимира Путіна про встановлення курортного збору, і висловив припущення, що сума не буде перевищувати 50 рублів.