  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Держкіно заборонило Інтеру показувати російський серіал «Танкіст»

    • Сьогодні, 19:10
    • Розсилка
    <p>Фото: кадр з фільму &laquo;Танкіст&raquo;</p>

    Фото: кадр з фільму «Танкіст»

    Телеканал Інтер не вказав, що виробником серіалу окрім Білорусі є країна-агресор Росія

    Держагентство України з питань кіно розглянуло клопотання телеканалу Інтер щодо оформлення державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування телесеріалу «Танкіст».

    Країною-виробником серіалу Інтер вказав Білорусь, повідомляє прес-служба агентства.

    Читайте також

    «Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті mkrf.ru, країною-виробником телесеріалу «Танкіст» є Росія, рік виробництва - 2016. Зважаючи на вищевикладене, Держкіно прийняло рішення відмовити даному телесеріалу в державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування», - йдеться в повідомленні.

    У Держкіно уточнили, що стаття 15-1 Закону України «Про кінематографію» регламентує заборону трансляції фільмів, створених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року.

    «Спроба правовласника видати російський продукт за білоруський не пройшла», - написав у Facebook голова Держкіно Пилип Іллєнко.

    Читайте також
    кіно театр Інтер серіал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ