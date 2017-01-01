Держкіно заборонило Інтеру показувати російський серіал «Танкіст»

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Фото: кадр з фільму «Танкіст»

Телеканал Інтер не вказав, що виробником серіалу окрім Білорусі є країна-агресор Росія

Держагентство України з питань кіно розглянуло клопотання телеканалу Інтер щодо оформлення державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування телесеріалу «Танкіст».

Країною-виробником серіалу Інтер вказав Білорусь, повідомляє прес-служба агентства.

«Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті mkrf.ru, країною-виробником телесеріалу «Танкіст» є Росія, рік виробництва - 2016. Зважаючи на вищевикладене, Держкіно прийняло рішення відмовити даному телесеріалу в державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування», - йдеться в повідомленні.

У Держкіно уточнили, що стаття 15-1 Закону України «Про кінематографію» регламентує заборону трансляції фільмів, створених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які вироблені та/або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року.

«Спроба правовласника видати російський продукт за білоруський не пройшла», - написав у Facebook голова Держкіно Пилип Іллєнко.