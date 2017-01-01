Російський актор Дмитро Пєвцов потрапив у «чистилище» до «Миротворця»

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Дмитро Пєвцов

Пєвцов раніше гастролював в окупований Росією Криму

Російський актор і співак Дмитро Пєвцов внесений в базу (так зване «чистилище») сайту «Миротворець» через візит до окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті «Миротворця».

Пєвцов потрапив в базу «за незаконне перетинання державного кордону України».

«Заперечення російської агресії, підтримку окупаційного режиму. З порушенням українського законодавства гастролював в окупованому Росією Криму. Радянський і російський актор театру і кіно, співак, педагог, народний артист РФ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають. Декілька дні тому у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.