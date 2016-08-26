Держкомтелерадіо підготувало постанови, які заблокують антиукраїнські книги

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Проект постанови Кабміну надіслано на погодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади

Держкомтелерадіо підготувало проекти урядових нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

«Зокрема, розроблено проект Порядку видачі (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України», - йдеться в повідомленні.

Проект постанови Кабінету міністрів, якою буде затверджено даний Порядок, надіслано на погодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади. Також проходить процедуру погодження підготовлений Держкомтелерадіо проект постанови КМУ, якою затверджуватиметься Порядок вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, передбаченого статтею 281 Закону України «Про видавничу справу».

Крім того, розроблено Положення про експертну раду Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Зараз документ - на реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко затвердив наказом склад цієї експертної ради. До неї увійшли представники органів державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, видавці, провідні діячі культури, науки і освіти, соціальні психологи, медіаексперти та інші фахівці інформаційної сфери.

Із складом експертної ради можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо за посиланням.

Уже найближчим часом експерти зберуться на своє перше засідання для обговорення критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, та вимог до рецензії і характеристик змісту видання, що має походження або виготовлене та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» набрав чинності 1 січня 2017 року. Кабінет Міністрів у тримісячний термін має забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим законом.