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Обмеження на рух транспорту станом на 19:00 діють у п'яти областях. Про це повідомляє прес-служба ДержНС

Так, в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській області обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів.

Також в Херсонській області обмежено рух великогабаритних автомобілів.

Наголошується, що для розчищення доріг в Україні залучено 1 тис. 429 одиниць техніки і 1 921 тис. осіб.

Нагадаємо, сьогодні у Львові на маршрути не вийшло 405 із 502 автобусів. Через негоду було скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула. Також через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького.

Більше 70 населених пунктів було знеструмлено в Україні.

Послаблення та припинення небезпечних погодних явищ в Україні очікується у понеділок, 9 січня. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС.

За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 7-8 січня 2017 року на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині - до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Як зазначається, у зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.