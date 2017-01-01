Через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького

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Рух обмежили, щоб запобігти можливим заторам

Через переміщення снігового покриву під впливом сильного вітру вирішено з 12:00 7 січня закрити рух на автодорогах М-14 (на Одесу) та М-13 (на Кропивницький) для проїзду всіх категорій транспортних засобів. Про це повідомили прес-службі Миколаівськоі ОДА.

Це необхідно для недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу.

Обмеження стосується руху на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення:

— М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог), на ділянці км 55+550 (межа Одеської областї) — км 129+168 (міська смуга м.Миколаїв);

— М-13 Кіровоград-Платонове (на м.Кишинів), на ділянці км 76+432 (межа Кіровоградської області) — км 157+067 (межа Одеської області).

Нагадаємо, у трьох областях частково зняли обмеження на рух транспорту.

Як повідомлялося, через негоду скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула.

Як повідомляв Главком, на трасах Одещини через негоду утворилися затори.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 6 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов було введено обмеження на рух автотранспортних засобів на автодорогах країни. Це стосувалося Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської областей.

Як повідомлялося, в Україні розчищати автодороги виїхало 503 одиниці техніки.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні.

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