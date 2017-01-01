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    Десятьох поранених бійців АТО доставили до госпіталю в Києві

    • Сьогодні, 03:31
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    Окрім бійців, на лікування до Києва доставили і двох волонтерів, які отримали поранення неподалік від Зайцевого

    До Київського військового госпіталю з Дніпра прибув борт із пораненими в зоні АТО українськими військовими.

    Про це повідомляє «5 канал».

    Лікарі не називають конкретної кількості прибулих бійців, проте видання стверджує, що поранених є більше 10.

    Стан пацієнтів лікарі оцінюють як важкий і середньої тяжкості.

    Окрім бійців, на лікування до Києва доставили і двох волонтерів, які отримали поранення 8 березня неподалік від Зайцевого.

    Спершу бійцям і волонтерам надавали медичну допомогу на Донбасі, тому їх перевели в госпіталь у Дніпрі, тепер – до Києва. Тут поранених оперуватимуть і лікуватимуть далі.

    «Це практично всі свіжі поранені: дво-, три-, максимум чотириденні. Це вогнепальні поранення безпосередньо як кінцівок, так і черевної порожнини. Також у нас є кілька пацієнтів, які надійшли безпосередньо з пораненнями голови», – розповів заступник начальника Головного військового клінічного госпіталю Олександр Циц.

    Він додав, що кільком пацієнтам зроблено комп'ютерну томографію з метою подальшої діагностики, також зараз вони проходять перев'язки і – кому потрібно – здійснюють безпосередньо оперативне втручання з надання допомоги.

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