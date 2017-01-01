В зоні АТО будуть збільшувати кількість пунктів пропуску, - Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава держави наголосив, що пункти пропуску на лінії розмежування продовжать свою роботу

На Донбасі буде збільшуватись кількість контрольно-пропускних пунктів через лінію зіткнення. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Ми ні в якому разі не закриваємо КПВВ і навпаки ми будемо робити все, щоб збільшити їх кількість, бо кожна дитина, яка переїжджає з окупованої території на територію контрольованою українською владою це ще додаткове щеплення проти російської пропаганди, де вона може повернутися в Україну, подивитися і нагадати і зберегти частину України в серці», — сказав він.

Глава держави наголосив, що пункти пропуску на лінії розмежування продовжать свою роботу, і можливість доступу на окуповані території міжнародних гуманітарних місій, а також українських громадян на підконтрольну Україні територію - залишиться.

За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 37 тисяч осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що рішення Ради національної безпеки і оборони України, щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами зніме напругу у суспільстві.