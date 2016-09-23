Дипломат, який вів основні переговори щодо вступу Польщі в ЄС, тепер не виключає що це об’єднання скоро зникне

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Ян Трущинський

Хто може гарантувати, що Європейський Союз все ще існуватиме через 10 чи 15 років? - Трущинський

Польський дипломат Ян Трущинський, який у свій час займався питанням інтеграції Польщі до Євросоюзу, наразі не впевнений, що це об’єднання буде існувати через декілька років. Про це він розповів під час свого інтерв’ю «Главкому».

«Враховуючи кризу, що негативно вплинула на процес європейської інтеграції протягом останніх декількох років, хто може гарантувати, що Європейський Союз все ще існуватиме через 10 чи 15 років? Існуватимуть певні форми тісної співпраці, які, сподіваюся, базуватимуться на спільних правових принципах та ідеології європейського суспільства. Але ні я, ні ви, ні будь-хто інший не знає, чи буде це та сама організація з тими ж інституціями та широким набором політик, що й сьогодні», - зазначив дипломат.

Нагадаємо, дипломат Ян Трущинський також пояснив чому Україні не вдається досягти успіху та вступити в ЄС.

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