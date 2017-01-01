Директор ЦРУ назвав Wikileaks «недержавною ворожою розвідувальної службою»

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В ЦРУ зазначили, що ГРУ Росії використовувало вкрадені хакерами документи демократичної партії

Спецслужби США вважають організацію Wikileaks «недержавною ворожою розвідувальної службою», яка співпрацює, в тому числі, і з Росією.

Про це заявив директор ЦРУ Майк Помпео під час свого першого з моменту призначення на посаду великого публічного виступу, передає The Hill.

«Настав час назвати Wikileaks тим, чим вона є: недержавною ворожою розвідувальної службою, яку часто підтримують такі держави як Росія», – заявив він.

При цьому Помпео послався на січневий звіт американської розвідки, в якому говорилося, що ГРУ Росії використовувало вкрадені хакерами документи демократичної партії, щоб вплинути на результат виборів в США.

Глава ЦРУ додав, що такі люди, як засновник Wikileaks Джуліан Ассандж та інформатор цього ресурсу Едвард Сноуден, «завдали великої шкоди нашій національній безпеці. І вони продовжує робити це в довгостроковій перспективі».