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    Wikileaks надасть IT-компаніям доступ до документів ЦРУ

    • Сьогодні, 23:43
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    Джуліан Ассанж
    Джуліан Ассанж

    Засновник проекту також звинуватив спецслужби США в некомпетентності

    Wikileaks допоможе IT-компаніям виявити слабкі місця в своїх системах, які дозволяють спецслужбам вести стеження. Про це розповів засновник проекту Джуліан Ассанж.

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    За його словами, компанії отримають технічну інформацію про способи кібершпіонажу ЦРУ.

    У вівторок сайт Wikileaks виклав тисячі документів, які, за словами авторів публікації, розкривають хакерські прийоми, до яких вдається ЦРУ.

    На прес-конференції з посольства Еквадору в Лондоні Ассанж заявив, що IT-компанії звернулися з проханням надати більше деталей про методи кібершпіонажу ЦРУ.

    Про які компанії йдеться, він не уточнив.

    «Ми вирішили працювати з ними, надати їм ексклюзивний доступ до окремих технічних деталей, які у нас є», - розповів Ассанж.

    Він також звинуватив спецслужби в некомпетентності, яка дозволила отримати доступ до даних про кібершпіонаж.

    «Це нечуваний приклад руйнівної некомпетентності, створити такий арсенал і потім залишити його зберігатися в одному місці», - сказав засновник Wikileaks.

    Нагадаємо, що згідно з викладеним Wikileaks масивом документів, серед кіберзброї, яка нібито є у ЦРУ, - віруси, які можуть заразити гаджети з операційними системами Windows, Android, iOS, OSX і Linux, а також інтернет-роутери.

    «Главком» також повідомляв, що спецслужби США розпочали розслідування за фактом «зливу» WikiLeaks документів.

    Джерело: ВВС Україна

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