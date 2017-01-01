У WikiLeaks «злили» понад вісім тисяч документів ЦРУ

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Документи зокрема розповідають про глобальну програму для взлому пристроїв

Сьогодні WikiLeaks зробив першу з серії публікацій витоків інформації з центру кіберрозвідки ЦРУ США. Про це з посиланням на заяву WikiLeaks повідомляє РБК.

Відзначено, що публікація під кодовою назвою «Vault 7» - це найбільша публікація конфіденційних документів в агентстві. Перша порція публікацій, що отримала назву Year Zero, включає 8 тисяч 761 документ, а також файли з ізольованої мережі з високим рівнем безпеки, розташованої в Центрі кіберрозвідки ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія.

Оприлюднені документи розповідають про глобальну програму для взлому пристроїв та систем американського і європейського виробництва, таких як смартфони iPhone від Apple, операційні системи Android від Google і Windows від Microsoft та навіть телевізори Samsung.

Як повідомляв «Главком», в лютому американський журналіст і консервативний активіст Джеймс О’Кіф опублікував 119 годин записів переговорів колишніх і теперішніх співробітників телеканалу CNN.

Також в середині минулого місяця організація WikiLeaks оголосила, що готова опублікувати розшифровку розмови колишнього помічника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком і попросила користувачів інтернету надіслати їй матеріали з цього приводу.