Діяльністю секретаря міськради Дніпра буде займатися НАБУ і Генпрокуратура - Березюк

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В'ячеслав Мішалов

В'ячеслава Мішалова виключили з партії «Самопоміч»

Народні депутати фракції «Самопоміч» Олег Березюк та Єгор Соболєв підтвердили інформацію про те, що вище партійне керівництво порекомендувало депутатам Дніпровської міськради від «Самопомочі» - секретарю Дніпровської міської ради В'ячеславу Мішалову та голові бюджетної комісії міськради Артему Хмельнікову - добровільно скласти мандати, а також виключило їх з партії, повідомляє 49000.com.ua.

Як зазначає медіа, за словами керівника парламентської фракції «Самопоміч» Олега Березюка, він і його колеги обурені діями депутатів, які до недавнього часу представляли їх партію в Дніпрі.

«Зі ЗМІ Дніпра і відкритих джерел постійно звучали підозри щодо корупційної діяльності депутатів Хмельнікова і Мішалова. Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію ми звернулися в НАБУ з проханням провести розслідування. Після того, як НАБУ провело розслідування, ми зібрали партійну групу, створили комісію, яка і винесла рішення виключити депутатів з партії і рекомендувала їм скласти мандати», - заявив глава парламентської фракції «Самопоміч».

За словами Березюка, Хмельніков і Мішалов були попереджені про засідання комісії і були присутні на відкритої публічної дискусії, де мали можливість висловити аргументи на свій захист. Засідання комісії фіксувалося на відео.

«Ми виступаємо за прозорість і чесність влади, і не хочемо, щоб ім'я нашої партії пов'язували з корупційними скандалами. Тепер діяльністю цих депутатів продовжить займатися НАБУ і Генпрокуратура», - підкреслив нардеп.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з корупцією, народного депутата Єгора Соболєва, звернення депутатів «Самопомочі» стало завершальною крапкою роботи антикорупційної комісії. «До нас надходили повідомлення громадських активістів Дніпра. Зокрема, йшлося про те, що представники партії «Самопоміч» В'ячеслав Мішалов і Артем Хмельніков або підтримують, або не блокують сумнівні ініціативи, в яких активісти помітили корупційну складову. Була створена антикорупційна комісія, за результатами роботи котрої і було прийнято рішення», - повідомив Соболєв.

Раніше на офіційному сайті партії «Самопоміч» з'явилася заява, в якій йшлося про те, що робоча група, яку очолила віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд, рекомендувала депутатам Дніпровської міськради В'ячеславу Мішалову і Артему Хмельнікову добровільно скласти мандати.

Також вище партійне керівництво звернулося до колег з депутатської фракції «Самопоміч» в міськраді Дніпра стосовно виключення з неї вищезазначених персон. Главу бюджетної комісії міськради Дніпра Артема Хмельнікова також вирішили виключити з партії.

Нагадаємо, після того як В'ячеслав Мішалов був обраний за списками партії «Самопоміч» до міської ради, а в березні 2016 року обійняв крісло секретаря міської ради, компанії його батька стали регулярно отримувати багатомільйонні підряди від міста. У період з березня по листопад 2016 року компанії, що мають відношення до Дмитра Мішалова - батька секретаря міської ради, виграли тендери на загальну суму 466 мільйонів гривень.

У листопаді 2016 року за результатами тендеру місто замовило ТОВ «Завод «Майстер-Профі» капітальний ремонт Центрального мосту через річку Дніпро за 177, 79 млн грн. Серед всіх тендерних заявок пропозиція фірми Мішалова-старшого була однією з найдорожчих, проте саме вона виявилося найбільш привабливою для міста.

Крім фірм Дмитра Мішалова, бюджетні гроші дістаються і структурам самого секретаря міської ради. За даними видання «Наші гроші», фірми В'ячеслава Мішалова отримали більше 40 млн гривень за проведення мережі інтернет в міські школи і за розробку системи, яка повинна підвищити прозорість міської влади перед громадою.

Джерело: Українські новини