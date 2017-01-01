Декларація секретаря Дніпровської міськради: 17 млн грн спадщини та 14 люксових годинників

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В'ячеслав Мішалов

У чиновника є морський акваріум з рибками за 1,7 млн гривень

Секретар Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов («Об'єднання «Самопоміч») задекларував отримання спадщини на суму 17 млн 201 тис. 708 гривень за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема в декларації секретар міськради зазначив, що спадкодавцем виступив громадянин України Євген Мішалов, а 4 млн 271 тис. 500 гривень з цієї суми є спадщиною не за заповітом.

Також у розділі «Доходи, в тому числі подарунки» Мішалов вказав 25 тис. 297 гривень заробітної плати, 1 млн 621 тис. 108 гривень від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів і корпоративних прав), 583 тис. 409 гривень дивідендів від «Платинум банку», 180 тис. гривень у вигляді електронної валюти платіжної системи Bitcoin, 6 тис. 684 гривні відсотків і бонусів від банку «Конкорд» і 4 тис. 392 гривні як повернення коштів.

В банках «Конкорд», «Платинум банк», «Приватбанк» Мішалов зберігає 2 660 302 гривні і 37 доларів, а готівкою зберігає 50 тис. фунтів, 275 тис. євро, 1,7 млн доларів і 10 млн гривень.

Крім того, він задекларував 14 наручних годинників (Rolex, Jaeger-LeCoultre, A. Lange and Sohne, Lange, Audemars Piguet, Breitling, Iwc Portuguese, Alain Siberestein, Panerai, Glashutte, Patek Philippe, Jaeger le Сoulttre, Breguet), 3 ручки (Montblanc, Montegreppa, Visconti), портфель Berluti, запонки Breguet, колекцію вінілових платівок, 2 картини, 7 рушниць (Beretta, Blaser, Anshutz, Saco Quad, Benelli), карабін Colt, а також морський акваріум з рибками за 1,7 млн гривень.

У розділі «Об'єкти нерухомості» Мішалов вказав власну квартиру площею 417,6 кв. м в Дніпрі, право користування квартирою 420 кв. м його батька і особистий недобудований котедж 350 кв. м в Ялті.

Також секретар міськради задекларував мотоцикл BMW R120GS 2013 року випуску, 5 автомобілів (Рогѕсһе 911 Turbo 2011 року випуску, Рогѕсһе Cayenne Turbo 2012, BMW 740 2011, Toyota Land Cruiser 200 2016, Mitsubishi Lancer 2008) та 2 катери (Sunscape Malibu 2008 року випуску і Brig Eagle 2010 року випуску).

Крім матеріальних активів, секретар міськради володіє знаками для товарів і послуг «УКРОП», «Інфостор», «Дніпро», «Дніпропрес», А2М і «Лібератор».

Мішалов народився 24 вересня 1985 року - зараз йому 31 рік.

Як відомо, також полюбляють колекціонувати годинники прем’єр-міністр Володимир Гройсман та мер Харкова Геннадій Кернес.