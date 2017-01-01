Дію експортного мита на металобрухт може бути продовжено

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Металобрухт

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про продовження дії експортного мита на металобрухт

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №6382 щодо продовження дії експортного мита на металобрухт в розмірі 30 євро/т ще на 2 роки. Ідея законопроекту підтримується як профільними об’єднаннями виробників та галузевими асоціаціями металургів, так і підприємствами військово-промислового комплексу країни, і, цілком можливо, знайде підтримку в парламенті. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва, заступник лідера Радикальної партії Олега Ляшка Віктор Галасюк

Парламентар нагадав, що 12.07.2016 року за ініціативою РПЛ було прийнято Закон України №1455-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку», яким з 15 вересня 2016 року на рік було підвищено ставки експортного мита на металобрухт з 10 до 30 євро за тонну. Продовження ж дії закону - необхідний в національних інтересах України крок.

«Цей тимчасовий захід було введено з метою встановлення дієвого механізму правового регулювання експорту металобрухту для оперативної ліквідації дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку задля першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості та забезпечення умов відбудови об’єктів інфраструктури. Вже за три з половиною місяці 2016 року, коли почав діяти наш закон, вдалося переломити негативну тенденцію постачання брухту на українські металургійні підприємства. У 2016 р. було експортовано 277 тис. тонн брухту чорних металів, що практично вп'ятеро менше за показники 2015 року. Це дозволило збільшити внутрішні поставки брухту чорних металів вітчизняним підприємствам з 3,1 млн т в 2015 р. до 3,2 млн т в 2016 р. навіть при збереженні тенденції зменшення обсягів заготівлі», - пояснив Галасюк.

За його словами, якби експортне мито залишилось на рівні 10 євро/т, внутрішні поставки брухту чорних металів вітчизняним підприємствам у 2016 р. зазнали б скорочення щонайменше на чверть, порівняно з попереднім роком, і могли б скласти близько 2,3 млн т: «За оцінками експертів, без роботи могли залишитись близько 25 тис. робітників, а країна могла б недоотримати 1,3 млрд дол. США валютної виручки. Ми цього не допустили - підвищення вивізного мита на брухт чорних металів до 30 євро/т дозволило уникнути катастрофічного зростання дефіциту металобрухту в 2016 р., яке завдало б руйнівного удару по металургійній галузі та поставило б під загрозу обороноздатність країни».