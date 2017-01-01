Нацбанк виявив підозрілі фінансові операції клієнтів 40 банків

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Нацбанк неодноразово протягом 2016 року повідомляв правоохоронців про підозрілі операції

Національний банк України протягом 2016 року за результатами виїзних та безвиїзних перевірок направив правоохоронним органам інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 40 банків та 2 небанківських фінансових установ. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Надана правоохоронцям інформація, зокрема, стосувалася:

проведення клієнтами банків фінансових операцій з готівкою у значних обсягах;

фінансових операцій з купівлі та перерахування коштів за межі України, які можуть свідчити про незаконне виведення капіталів;

«схемних» фінансових операцій, за допомогою яких могли приховуватися реальні джерела походження коштів, або виводитися капітали за межі України;

інших ризикових фінансових операцій, у тому числі таких, що здійснювалися на підставі підроблених документів.

НБУ неодноразово протягом року також повідомляв правоохоронців про підозрілі операції під час виконання резидентами боргових зобов’язань за залученими від нерезидентів кредитами та позиками в іноземній валюті.