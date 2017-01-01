Для запуску Служби фінансових розслідувань необхідно півроку - Данилюк

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Олександр Данилюк

Міністр фінансів наполягає на швидкому запуску нової служби

Забезпечити запуск роботи Служби фінансових розслідувань можна буде через півроку після прийняття відповідного закону.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє ZN.UA.

«Податкова міліція поза законом, і треба запускати нову службу якомога швидше. Ми вже почали працювати над розробкою деяких підзаконних актів і над практичними кроками запуску. Після прийняття закону службу можна буде запустити вже через півроку», - повідомив міністр.

Данилюк розповів, що наразі законопроект про створення СФР вдалося схвалити у Кабміні, але попереду на нього чекає розгляд Національною радою реформ, потім у комітеті Верховної Ради і тільки потім - у парламенті.

«Є ризики. Можуть затягувати час, можуть внести правки, які нівелюють сенс створення нової служби або зроблять її неефективною. Наприклад, можуть вилучити положення про адекватну заробітну плату. Можуть спробувати виключити ще одне важливе повноваження - ведення оперативно-розшукової діяльності. Тоді Служба фінрозслідувань не запрацює. Буде створено ще один орган, але користі від нього не буде», - зазначив міністр.

Нагадаємо, 22 березня Кабінет Міністрів України попередньо схвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань.

Міністр фінансів Олександр Данилюк також запевняв, що відтермінування надання Україні траншу Міжнародного валютного фонду не вплине на курс гривні.