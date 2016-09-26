Дніпровський суд задовольнив вимогу вбивці патрульних Пугачова

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Олександр Пугачов

Обвинувачуваний звернувся з клопотанням про розгляд справи судом присяжних

Під час судового засідання 20 січня 2016 року обвинувачуваний у вбивстві поліцейських Олександр Пугачов заявив клопотання про розгляд справи судом присяжних. На судовому засіданні 9 лютого суд задовольнив клопотання про розгляд справи судом присяжних і оголосив його склад: двох суддів (Смольняков О.О., Католікян М.О.) і трьох присяжних.

Пугачов обвинувачується у вбивстві двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі.

У якості потерпілих виступають Надія Василівна Лещик (мати загиблої патрульної Ольги Макаренко) і водій маршрутки Валерій Тімонін, який намагався затримати вбивцю на місці злочину.

Як повідомлялося, вранці 25 вересня 2016 року у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Поранена патрульна померла під час операції.

Як з’ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів. Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.

Зазначимо, що провина колишнього спецпризначенця Олександра Пугачова у вбивстві патрульних у Дніпрі була доведена. Про це на брифінгу поінформував заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин.

«Згідно з експертизою, на кросівку Олександра Пугачова виявлено кров убитого патрульного Артема Кутушева. Головні докази - це показання очевидців, які з’являться до суду», - сказав Черкашин.

Він зазначив, що загалом було проведено 44 судові експертизи та допитано понад 150 осіб. Зброю, з якої стріляв підозрюваний, знайти не вдалося.

За словами заступника прокурора, сам Пугачов провину не визнає і від дачі показань відмовився.