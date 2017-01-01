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Єнакієвський металургійний завод

Так зване «міністерства промисловості і торгівлі «ДНР» заявило, що трудові права працівників захоплених бойовиками підприємств «будуть повністю збережені». Іншими словами, «ДНР» не планує відмовлятись від пенсій, які Україна платить мешканцям окупованих територій Донбасу.

«Трудові відносини з працівниками надалі будуть будуватися відповідно до чинного законодавства ДНР зі збереженням всіх трудових прав і гарантій працівників, повідомляє «Донецьке агентство новин» із посиланням на так зване «міністерство промисловості» окупованих територій. Додається, що трудові книжки, оформлені відповідно до законодавства України, будуть продовжувати діяти на території «ДНР».

27 лютого лідери терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий зажадали від Києва до 1 березня припинити торговельну блокаду Донбасу. Їхні вимоги так і не були виконані, і контрольовані Росією ватажки захопили 43 підприємства української юрисдикції на цих територіях.

Серед них: Єнакіївський металургійний завод і його макіївський філія, Харцизький трубний завод, Ясиновський коксохімічний завод, Докучаєвський флюсо- доломітний комбінат, «Концерн Стирол», підприємства компанії ДТЕК, «Донецьксталь-Металургійний завод», шахта «Комсомолець Донбасу», шахта ім. А.Ф. Засядька, Зуївська ТЕС.