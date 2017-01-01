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    Захарченко прокоментував закриття Україною вантажного сполучення з «Л/ДНР»

    • Сьогодні, 15:18
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    Олександр Захарченко
    Олександр Захарченко

    Київ на своєму боці лінії розмежування може робити що хоче – лідер бойовиків

    Лідер бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що заборону на вивезення з «республіки» продукції на підконтрольну Україні територію скасовувати не планується, «доки українська влада не виконає Мінські угоди», пишуть сепаратистські сайти.

    «Київ на своєму боці лінії розмежування може робити що хоче: вводити блокаду, знімати... Нам усе одно. Ми свою позицію не змінюємо», – сказав він.

    Захарченко наголосив, що рішення української влади перекрити вантажне сполучення з «ДНР» і «ЛНР» – це «факт внутрішньої боротьби за владу в Києві». 

    Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. 

    За словами секреталя РНБО Олександра Турчинова, Кабінету міністрів доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходів щодо їх мінімізації.

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