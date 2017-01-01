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    В Авдіївці запрацював оперативний штаб для надання допомоги

    • Сьогодні, 11:07
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    Під артударами в умовах гуманітарної катастрофи залишаються близько 23-25 тисяч людей

    В Авдіївці для надання допомоги розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи військово-цивільної адміністрації та силовики. Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

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    «Авдіївське відділення поліції працює на генераторі. Поряд з підрозділом в наметі розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли представники Донецької ВЦА та правоохоронці. В оперативному режимі звідси координуються усі сили поліції в місті, сюди можуть звернутися люди за будь-якою допомогою», — повідомили у поліції.

    Співробітники Авдіївського відділення поліції разом із зведеним загоном патрулюють, фіксують всі наслідки терористичної агресії та надають допомогу місцевому населенню.

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    В Авдіївці запрацював оперативний штаб для надання допомоги
    В Авдіївці запрацював оперативний штаб для надання допомоги
    В Авдіївці запрацював оперативний штаб для надання допомоги
    В Авдіївці запрацював оперативний штаб для надання допомоги

    Під артударами в умовах гуманітарної катастрофи залишаються близько 23-25 тисяч людей. З них 524 — діти дошкільного віку, 8900 пенсіонерів, 402 інваліди, понад 320 дітей-сиріт.

    «Їм потрібна допомога в будь-який момент. Лінія 102 в Авдіївці працює цілодобово, Телефонуйте 102, якщо вам або тим, хто поруч, потрібна допомога», — зазначив начальник ГУ НП Донецької області В’ячеслав Аброськін.

    Очільник поліції Донеччини зазначив, що у складній ситуації внаслідок сильних обстрілів опинилася і прифронтова Мар’їнка. З 22.00 в місті немає електрики. На вулиці −20, і люди з одного боку потерпають від обстрілів, а з іншого — просто замерзають.

    Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. Поранений чоловік, від прямих влучень пошкоджено 4 будинки та 6 квартир у п’ятиповерхівці. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

     

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