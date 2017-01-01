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    В Авдіївці оголошено надзвичайний стан

    • Сьогодні, 00:38
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    В Авдіївці створено Обласний координаційний центр

    У зв'язку із загостренням ситуації в Авдіївці оголошено надзвичайний стан. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

    «Оголосили в Авдіївці надзвичайний стан. Перебуваю зараз тут. Створили в Авдіївці Обласний координаційний центр, в який увійшли керівники міста, силовики, рятувальники та представники підприємств міста», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялось, проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

    Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

    Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

    За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.

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