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В Авдіївці створено Обласний координаційний центр

У зв'язку із загостренням ситуації в Авдіївці оголошено надзвичайний стан. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

«Оголосили в Авдіївці надзвичайний стан. Перебуваю зараз тут. Створили в Авдіївці Обласний координаційний центр, в який увійшли керівники міста, силовики, рятувальники та представники підприємств міста», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, проросійські бойовики пошкодили останню лінію електропередач на Авдіївку Донецької області, місто залишилося без води, електрики і теплопостачання.

Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.