Російська сторона письмово підтвердила припинення вогню в Авдіївці

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Зруйнований будинок в Авдіївці

Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі

Російська сторона в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт на місці розриву лінії електропередачі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «Щойно російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження гарантій припинення вогню. Три дні неймовірних зусиль президента України, наших міжнародних партнерів!» – написав він.

Жебрівський повідомив, що наші ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. «З боку окупованих територій також вийшла бригада електромонтерів. Після проведення детальних обстежень, буде визначено масштаб пошкоджень і обсяги відновлювальних робіт», – поінформував він.

Нагадаємо, вчора ввечері ремонтні бригади не змогли провести роботи з відновлення електромереж.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

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