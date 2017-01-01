До дніпровської лікарні доставили п’ятьох поранених бійців

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Двоє військовослужбовців знаходяться у важкому стані

В Дніпровську обласну лікарню ім. Мечникова доставили 5 військових, двоє у важкому стані. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

«Сьогодні надійшло 5 осіб, троє буквально годину тому, з кульовими пораненнями. Двоє важкі. У одного солдата з кульовим пораненням пробито груди, пошкоджений хребет, в даний час він на операції. В іншого бійця осколками розбито ноги, живіт, рука, хірурги надають йому допомогу. Третій чоловік також зараз отримує лікування», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, тільки за два дні до лікарні надійшло 11 осіб, з них двоє цивільних.

Зазначимо, що станом на вечір 31 січня, бойовики 46 разів обстріляли позиції сил ЗСУ в зоні АТО. Більшість цих обстрілів довелося на Авдіївку. Повідомляється про двох поранених і двох травмованих військовослужбовців.