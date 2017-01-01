За день бойовики випустили по Авдіївці близько 100 снарядів з «Граду»

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Обстріл Авдіївки з «Градів»

Двоє наших військових поранено, двоє травмовано

Сьогодні, 31 січня, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстріли наших позицій переважно з важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Водяне та Бердянське. Зі 120 міліметрових мінометів – Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж – Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь з стрілецької зброї. По Чермалику – снайпер», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу АТО, на Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 «Град». «Також вони обстрілювали наші позиції зі 152 міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки. По Авдіївці, Опитному та Верхньоторецькому – 120 міліметрові міномети, а по Луганському – гранатомети та стрілецька зброя», - інформує прес-центр.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях з 82 міліметрових мінометів в районі Кримського, Троїцького та Новозванівки, повідомляють у штабі АТО.

«Загалом зафіксовано 46 обстрілів. Двоє наших військових поранено, двоє травмовано», - підсумували в штабі.

Нагадаємо, що вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено