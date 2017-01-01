З авдіївської лікарні евакуювали всіх хворих

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Авдіївська лікарня

Хворих перевезли в лікувальні установи Костянтинівки

З лікарні в Авдіївці вивезені всі хворі. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Колесник.

«Сьогодні було вивезено 12 хворих з авдіївської лікарні, вони були орієнтовані в лікувальні установи Костянтинівки. Це неврологія, хірургія, терапія», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, вивезені всі хворі і відпрацьовані маршрути евакуації, якщо будуть доставлені нові хворі.

Однак лікарня зможе приймати тяжкохворих в операційних завдяки генераторам, які забезпечують електроенергією.

Як повідомлялося, евакуація жителів Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання і розпочнеться 1 лютого о 8:00. Наразі 170 людей, переважно батьки з дітьми, є в списках на евакуацію.

Раніше повідомлялося, що рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби. Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

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