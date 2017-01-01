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    З авдіївської лікарні евакуювали всіх хворих

    • Сьогодні, 20:13
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    Авдіївська лікарня
    Авдіївська лікарня

    Хворих перевезли в лікувальні установи Костянтинівки

    З лікарні в Авдіївці вивезені всі хворі. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Колесник.

    «Сьогодні було вивезено 12 хворих з авдіївської лікарні, вони були орієнтовані в лікувальні установи Костянтинівки. Це неврологія, хірургія, терапія», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

    За його словами, вивезені всі хворі і відпрацьовані маршрути евакуації, якщо будуть доставлені нові хворі.

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    Однак лікарня зможе приймати тяжкохворих в операційних завдяки генераторам, які забезпечують електроенергією.

    Як повідомлялося, евакуація жителів Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання і розпочнеться 1 лютого о 8:00. Наразі 170 людей, переважно батьки з дітьми, є в списках на евакуацію.

    Раніше повідомлялося, що рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби. Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання. 

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