З авдіївської лікарні евакуювали всіх хворих
- Сьогодні, 20:13
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Хворих перевезли в лікувальні установи Костянтинівки
З лікарні в Авдіївці вивезені всі хворі. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Колесник.
«Сьогодні було вивезено 12 хворих з авдіївської лікарні, вони були орієнтовані в лікувальні установи Костянтинівки. Це неврологія, хірургія, терапія», - сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».
За його словами, вивезені всі хворі і відпрацьовані маршрути евакуації, якщо будуть доставлені нові хворі.
Однак лікарня зможе приймати тяжкохворих в операційних завдяки генераторам, які забезпечують електроенергією.
Як повідомлялося, евакуація жителів Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання і розпочнеться 1 лютого о 8:00. Наразі 170 людей, переважно батьки з дітьми, є в списках на евакуацію.
Раніше повідомлялося, що рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби. Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.
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