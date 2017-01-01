Росіяни зірвали скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи
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Скайп-конференція була скликана за ініціативою української сторони у зв'язку з невиконанням домовленості про припинення вогню в районі Авдіївки
Представники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці. Про це повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело, близьке до переговорного процесу.
«Представники Росії зірвали сьогодні скайп-конференцію, скликану за ініціативою української сторони у зв'язку з невиконанням домовленості про припинення вогню в районі Авдіївки», - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, спочатку російська сторона підтвердила готовність до таких переговорів, проте пізніше послалася на їх недоцільність.
У результаті, зазначив співрозмовник агентства, «Україна та ОБСЄ взяли участь, а російська сторона - ні».