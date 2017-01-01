  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росіяни зірвали скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи

    • Сьогодні, 19:46
    • Розсилка

    Скайп-конференція була скликана за ініціативою української сторони у зв'язку з невиконанням домовленості про припинення вогню в районі Авдіївки

    Представники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці. Про це повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело, близьке до переговорного процесу.

    «Представники Росії зірвали сьогодні скайп-конференцію, скликану за ініціативою української сторони у зв'язку з невиконанням домовленості про припинення вогню в районі Авдіївки», - сказав співрозмовник агентства.

    Читайте також

    За його словами, спочатку російська сторона підтвердила готовність до таких переговорів, проте пізніше послалася на їх недоцільність.

    У результаті, зазначив співрозмовник агентства, «Україна та ОБСЄ взяли участь, а російська сторона - ні».

    Читайте також
    зона АТО Донбас Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ