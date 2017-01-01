Чи буде долар по 40 гривень і скільки банків збанкрутує

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Курс валют

Погано, але краще ніж у 2016. Такий прогноз роблять економісти на цей рік. Курс долара – протягом року зростатиме, інфляція буде вищою за прогнозовану урядом, і збанкрутує кілька банків. Та є й те, що пом’якшить ці тенденції.

Міняти цифри на табло обмінників – доведеться часто. Так кажуть експерти. І до кінці року ціна «зеленого» наближатиметься до 40 гривень. А не 27, як заклав у бюджет уряд. Інфляція буде не 8%, а понад 10%.

Одна з причин – вимушений друк гривні. Цими коштами затулятимуть дірку з якою держава націоналізувала «Приватбанк».

«Дірка, яка була 120 мільярдів гривень, буде покрита повністю за рахунок друкарського верстата. Питання: а навіщо тоді новий менеджмент «Приватбанку», – задається питанням екс-заступник голови Національного банку України Олександр Савченко.

Прорахунки влади пом'якшуватиме малий бізнес. Попри все – той створює нові робочі місця, сплачує податки.

Пожвавиться ІТ і агросектори та будівництво. А загалом, попри війну, економіку чекає ріст на 3%. Як, власне, прогнозував уряд.

Новий поштовх у споживчих тенденціях нададуть ріст зарплати бюджетникам і зростання мінімалки. Проте, усі позитивні показники насправді дозволяють нам лише втриматись на плаву, вважають експерти. Ріст у 3% рівноцінний тупцюванню на місці.

«Ми повинні вести мову про темпи зростання 7-8-10%. Ми впали так. Але ми не ведемо про це мову. Щоб надолужити згаяне, необхідно десятки років. Якщо ми будемо рости на 3% в рік, ми рівня 90-го року досягнемо у 2033 році», – зазначив співробітник Інституту економіки НАНУ Сергій Кораблін.





Джерело: 24 канал