До лікарень Дніпра продовжують доправляти поранених з Авдіївки

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За даними військового шпиталю, до цього закладу у п’ятницю привезли 15 бійців

До лікарень Дніпра продовжують доправляти військових із зони бойових дій на Донбасі. Інформацію про це підтверджують у медичних закладах міста.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними військового шпиталю, до цього закладу у п’ятницю привезли 15 бійців. Їх доправили з різних пунктів: Авдіївки, Маріуполя, Світлодарської дуги. Двоє із них перебувають у важкому стані. Є травмовані та обморожені.

За інформацією обласної клінічної лікарні імені Мечникова, цього дня до закладу доправили трьох поранених з-під Авдіївки, двоє – у важкому стані, стан одного оцінюють як середньої тяжкості.

Як розповіли лікарі, серед новоприбулих пацієнтів – співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій, який отримав поранення напередодні під час обстрілів Авдіївки, коли зустрічав машину з гуманітарною допомогою.

Водночас у Дніпрі, у штабі з гуманітарної допомоги, що розташувався у будівлі обласної ради, триває збір допомоги для цивільних з Донбасу. Як повідомив Радіо Свобода офіцер відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Схід» Борис Кутовий, який у п’ятницю вранці вночі повернувся з Авдіївки, де було відвантажено гуманітарну допомогу з Дніпра, наразі оголошено про збір «гуманітарки» для інших населених пунктів, де тривають обстріли, зокрема Мар’їнки.

За його словами, зараз головною потребою для Авдіївки є будівельні матеріали – для відновлення житлових будинків, це місто, а також Мар’їнка потребують медикаментів, теплих речей, продуктів харчування та питної води.

«Штаб підтримує зв’язок практично з усіма районами, які перебувають під обстрілами. Десять хвилин тому я отримав список потреб із Мар’їнки. Її накривають міномети. Є думка, що вже в Авдіївці все нормально. Ні, не нормально. Я це бачив на власні очі. Люди стоять у чергах за «гуманітаркою» до години. В Авдіївці, наприклад, працює одна школа, де вчаться всі діти. У школярів і педагогів немає можливості стояти в чергах, тому ми вирішуємо питання цільової доставки. В авдіївську школу піде цільова доставка речей. Ситуація складна, але нас підтримують волонтери і підприємці. У списку потреб цілий перелік медикаментів, 40 позицій, будівельні матеріали, теплі речі, питна вода, продуктові набори, посуд», – зазначив Кутовий.