Бойовики б'ються за Авдіївку, тому що їм потрібно контролювати шлях до Горлівки – експерт

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Олег Жданов

На думку експерта, широкомасштабніших дій із захоплення авдіївської промзони більше не буде

Авдіївська промзона дає можливість контролювати основну транспортну артерію на Горлівку, де перебуває найбільший гарнізон російських окупаційних військ.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканала «112».

«Авдіївська промзона дає нам можливість контролювати основну транспортну артерію на Горлівку, де перебуває найбільший гарнізон російських окупаційних військ – штаб 1-го армійського корпусу, який зараз трансформується в оперативне командування. Тому ця дорога має велике значення», – каже Жданов.

На його думку, широкомасштабніших дій із захоплення авдіївської промзони більше не буде. Наразі ситуація, незважаючи на те, що залишається вкрай складною, починає вписуватися в загальну ситуацію загострення ситуації по всій лінії зіткнення.

Наразі рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби. Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

Як стало відомо, терориста Гіві поранено в боях під окупованим Донецьком.

Раніше повідомлялося, що загін терориста Гіві готується до штурму Авдіївки.

Нагадаємо, терористи гарантували тишу та пішли у наступ в Авдіївці.