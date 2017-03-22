До націоналізації Приватбанк роздав кредити, що призвело до 370 млн грн боргу – ГПУ

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Приватбанк

Приватбанк надавав кредити пов’язаним між собою підприємствам на заздалегідь невигідних умовах для банку

Генеральна прокуратура України підозрює, що колишнє керівництво ПАТ КБ «Приватбанк» у період рефінансування Національним банком України надавало кредити пов’язаним між собою підприємствам на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості перед банком на суму понад 372,78 млн грн. Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 5 квітня.

За даними слідства, Приватбанк уклав договір з НВ ТОВ «Океанмаш», ТОВ «Тайлон», ТОВ «ЕЛ ТІ Груп», ТОВ «Агенція «Новий світ», ТОВ «Фрілайн», ТОВ «Зернопоставка-м», ТОВ «Канделла», ТОВ «ОПФ», ТОВ «Елара», ТОВ «Комунальне обслуговування домів».

Предметом угоди є надання товариствами в заставу корпоративних прав. У забезпечення виконання зобов’язань перед Приватбанком виступає ТОВ «Приватофіс». За умовами договору, якщо зобов’язання не буде виконано, банк має одержати заставу.

За всіма позиками замість застав були надані частки корпоративних прав на пов’язані між собою компанії. Доля жодної частки не перевищувала 25%. Більшість кредитів було надано на умовах погашення тіла та відсотків наприкінці строку за відсотковою ставкою 9% річних при середній вартості ресурсів 17%.

При цьому у власності «Приватофіс» перебувало 415 об’єктів нерухомості, жоден з яких не виступає заставним майно у кредитних договорах.

На думку слідства, колишні посадові особи КБ «Приватбанк» «Приватофіс», знаючи про заборони проведення активних операцій з пов’язаними з банком особами, в період надання траншів рефінансування від НБУ надавали кредитні кошти на невигідних для банку економічних умовах, без забезпечення кредитів заставним майном «Приватофісу». І таким чином розтратили кошти в особливо великих розмірах.

Суд задовольнив клопотання слідчих Генеральної прокуратури, які розслідують кримінальне провадження №42017000000000876 від 22.03.2017, і наклав арешт на усі 415 об’єктів нерухомості, серед яких земельні ділянки, приміщення, адмінбудівлі, магазини тощо.

Засновниками «Приватофісу» є близькі до бізнесмена Ігоря Коломойського фірми, з якими Приватбанк уклав угоду, бенефіціаром вказано жителя Дніпра Петра Клименка.

До переведення у державну власність власниками Приватбанку були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Джерело: Наші гроші