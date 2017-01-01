До осені Нацбанк буде без глави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева пішла у відставку

Олександр Данилюк наголосив, що ймовірніше за все, очільника Нацбанку призначать вже наприкінці літа

Українська влада має намір призначити нового керівника Національного банку до вересня 2017 року. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню Reuters.

Він зазначив, що зараз в української влади є кілька кандидатів на цю посаду, зокрема є навіть один фаворит, однак остаточний вибір за президентом Петром Порошенком.

При цьому міністр не назвав імена претендентів, однак зауважив, що голова правління «Райффайзен банк Аваль» Володимир Лавренчук «володіє всіма необхідними якостями, щоб стати ефективним керівником».

Таким чином Данилюк наголосив, що ймовірніше за все, очільника Нацбанку призначать вже наприкінці літа 2017 року.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконувачем обов'язків голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона перебуватиме у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева – дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

Як повідомляв «Главком», серед можливих кандидатів на посаду глави НБУ – Роман Шпек, Богдан Данилишин, Костянтин Ворушилін, Олександр Гриценко, Володимир Лавренчук. Нещодавно Лавренчук публічно заявив, що готовий очолити НБУ.

Міжнародне агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що президент Петро Порошенко визначився з кандидатурою на посаду голови Нацбанку.

Читайте також статтю: «Улюблений банкір» Порошенка. Список усіх, хто може замінити Гонтареву