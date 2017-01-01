До Польщі прибули зі США перші крилаті ракети

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Американські крилаті ракети

Високоточними ракетами Jassm Extended Range оснастять винищувачі F-16

Перша партія американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range класу «повітря-поверхня» прибули на авіабазу тактичного значення Кшесіни в Познані.

Про це повідомив віце-міністр оборони Польщі Бартош Ковнацький, повідомляє «Радіо Польща».

«Міністерство національної оборони країни підписало договір на покупку сучасних американських ракет типу JASSM і JASSM-ER, які можуть здійснювати маневри на відстань до 1000 кілометрів і вражати цілі на землі. Ракетами будуть оснащуватися винищувачі F-16, які знаходяться на базах в Познані та місті Ласкі недалеко від Лодзі», - зазначається в повідомленні.

Як повідомив Держдепартамент США, який схвалив підписання контракту з Польщею, ця угода «зміцнить безпеку важливого союзника США в НАТО».