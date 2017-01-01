Сирійські переговори в Астані: США відравлять посла замість делегації

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Марк Тонер

Американського посла в Казахстані призначав у 2015 році Барак Обама

Державний департамент США повідомив, що не надсилатиме своєї делегації із Вашингтона для участі в сирійських мирних переговорах, що мають розпочатися в Астані 23 січня.

Як зазначається в заяві Держдепу, Сполучені Штати на цьому заході представлятиме посол США у Казахстані, повідомляє «Радіо Свобода».

Виконувач обов'язків представника Держдепу Марк Тонер пояснив таке рішення інавгурацією й процесом передачі влади в США.

Чимало кандидатур у команді нового президента Дональда Трампа, як і кандидатури послів, ще не затверджені законодавцями, зокрема і найвища дипломатична посада – державного секретаря США.

Нинішній посол США в Казахстані Джордж Крол був призначений на цю посаду колишнім президентом США Бараком Обамою на початку 2015 року. Крол раніше був послом США в Узбекистані, Білорусі, працював директором управління Держдепартаменту у справах Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 20 січня заявив, що Москва очікує від адміністрації Трампа відправлення на переговори до Астани експерта з Близького Сходу.

Рада безпеки ООН днями підтримала проведення мирних переговорів в Астані, підкресливши, що вони не повинні бути відокремлені від переговорів з боку самої організації, яка відправляє в Сирію з цією метою свого посланця Стаффана де Містуру.

Переговори у столиці Казахстану щодо мирного врегулювання в Сирії ініційовані Росією, Іраном і Туреччиною. Ці країни почали просувати ідею сирійських мирних переговорів після того, як сирійські урядові війська минулого місяця взяли під контроль Алеппо, що більшу частину конфлікту в Сирії було оплотом повстанців.

Чимало західних країн раніше висловили сумнів щодо мети і ефективності переговорів у Астані щодо майже 6-річної війни у Сирії.

Іран і Росія є ключовими прихильниками президента Сирії Башара Асада у громадянській війні, в той час як Туреччина підтримує повстанські групи.