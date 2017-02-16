До референдуму у Нідерландах доклали руку фейкові українці – ЗМІ

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Гаррі ван Боммель

Депутат лівого крила парламенту Нідерландів зібрав групу критиків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та видавав їх за українців

Під час кампанії до референдуму у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію Україна – ЄС росіяни, представляючись українцями, допомагали противникам асоціації агітувати проти угоди.

Про це у своїй статті «Фейкові новини, фейкові українці: як російські групи схилили голландський голос» пише газета The New York Times.

«Гаррі ван Боммель, депутат лівого крила парламенту Нідерландів, мав союзників у переконанні виборців відкинути угоду з Україною – його так звану українську команду, групу противників з емігрантів-симпатиків Росії», – пише видання.

Як зазначає The New York Times, ця група відвідувала публічні зустрічі, з'являлася на телебаченні, використовувала соціальні медіа, щоб дискредитовувати прозахідний український уряд.

«Ван Боммель заявляв, що «було дуже зручно показати, що не всі українці підтримують угоду». Зручно, але неправдиво: найактивніші члени української команди були насправді з Росії або з російськомовних регіонів України та повторювали лінію Кремля», – йдеться у статті.

Як зазначає видання, незрозуміло, чи ця команда безпосередньо керувалася Росією, чи виступала з власних симпатій. Сам ван Боммель стверджує, що не перевіряв їхні особистості.

Видання також наводить слова іншого депутата, члена партії PvdA Міхеля Серваеса, який підтримував Угоду про асоціацію, котрий згадує, як на одній із публічних зустрічей стикнувся зі шквалом критики від одного зі слухачів, котрий представився українцем, але виявився росіянином.

«Це було дійсно досить шокуюче. Люди представлялися українцями, а насправді були росіянами», – сказав він.

Як відомо, 6 квітня минулого року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Згідно із офіційними результатами, «проти» ратифікації угоди Нідерландами проголосував 61% виборців (2 млн 509 тис. 395 виборців). «За» проголосувало 38,21% виборців (1 млн 571 тис. 874 виборці). Явка становила 32,28%.