До суду дійшла перша справа за обвинуваченням у розгоні Майдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд

ГПУ повідомила про підозру в цій справі десятьом фігурантам

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника управління громадської безпеки ГУ МВС України у місті Києві, якого обвинувачують у причетності до розгону мітингувальників 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомляє у середу прес-служба Генпрокуратури.

«Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 04.01.2017 направлено до Печерського районного суду м. Києва обвинувальний акт щодо колишнього керівника управління громадської безпеки ГУ МВС України у м. Києві, який обвинувачується у виконанні з метою перешкоджання проведенню мітингів і зборів 30.11.2013 завідомо незаконного наказу на силове звільнення майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту та надання цього наказу виконавцям – бійцям спецпідрозділу "Беркут", унаслідок реалізації чого заподіяно тілесні ушкодження більш ніж 80 мітингувальникам, тобто що призвело до тяжких наслідків», - йдеться у повідомленні.

Також цій особі інкримінується віддання 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій у Києві, на виконання вказівок керівництва, завідомо незаконного наказу підконтрольним працівникам спецпідрозділу «Беркут» та військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України на застосування з метою перешкоджання проведенню мітингів та зборів фізичної сили та спеціальних засобів до учасників акції протесту та журналістів, унаслідок чого заподіяно тілесні ушкодження більш як 29 мітингувальникам та 22 представникам засобів масової інформації, що спричинило тяжкі наслідки, а також неналежне виконання своїх обов’язків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ст. 340, ч. 1 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Крім того, щодо подій 1 грудня 2013 року керівнику управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві інкриміновано неналежне виконання своїх службових обов’язків, що виявилося в незабезпеченні безпеки правоохоронців, зокрема ненаданні засобів захисту, унаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби.

Як нагадали у Генпрокуратурі, за результатами розслідування подій, що відбулися 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій у Києві, в організації розгону протестувальників та застосування до них насильства повідомлено про підозру п’ятьом особам з числа керівництва держави та правоохоронних органів та п’ятьом правоохоронцям (з них трьом керівникам підрозділів), які виконували ці протиправні дії.

Досудове розслідування, спрямоване на встановлення інших організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.