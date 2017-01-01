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    Доба в АТО: четверо українських військових отримали поранення

    • Сьогодні, 19:51
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    Українські бійці
    Українські бійці

    Бойовики протягом дня зробили 28 обстрілів

    Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. З початку доби чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, передає прес-центр штабу АТО.

    «Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-терористичні підрозділи не припиняють вогневі атаки по позиціях Збройних Сил України. З початку доби чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

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    На Луганському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики стріляли по опорних пунктах сил АТО поруч Кримського та Новозванівки.

    «82-міліметрові міномети ворог застосував під Катеринівкою, а по захисниках Троїцького вів вогонь з мінометів калібру 82-мм та протитанкових гранатометів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник бив по позиціях поблизу Новоолександрівки», - повідомили у штабі.

    На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120-мм ворог гатив по опорних пунктах поблизу Луганського. 82-міліметрові міномети противник застосував позиціях поруч Зайцевого.

    По опорних пунктах в районі Авдіївки ворог бив з протитанкових гранатометів, крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

    На Приморському напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО біля Павлополя, Широкино, Водяного, Гнутового і Красногоровки, Гнутового. 

    Сили АТО у відповідь на обстріли відкривали вогонь з автоматичних гранатометів.

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