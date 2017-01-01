Доба в АТО: поранено трьох українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойові дії в зоні АТО

Епіцентром вогневого протистояння залишається донецький напрямок

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців дістали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій тільки троє військовослужбовців України дістали поранення», – сказав він.

Як повідомляв раніше прес-центр штабу АТО, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ.

Епіцентром вогневого протистояння залишається донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького.

Аби придушити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.