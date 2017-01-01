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    Доба в АТО: поранено трьох українських військових

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    Бойові дії в зоні АТО
    Бойові дії в зоні АТО

    Епіцентром вогневого протистояння залишається донецький напрямок

    Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців дістали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій тільки троє військовослужбовців України дістали поранення», – сказав він.

    Як повідомляв раніше прес-центр штабу АТО, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ.

    Епіцентром вогневого протистояння залишається донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького. 

    Аби придушити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

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