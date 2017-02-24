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    Росіян привітали з 23 лютого банером з українськими солдатами

    • Сьогодні, 06:41
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    Російський банер
    Російський банер

    На банері зображені військові з українським гербом

    У центрі Краснодарському краї Росії з нагоди 23 лютого встановили білборд із вітаннями в честь «Дня захисника Вітчизни», на якому зображені українські військові.

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    Банер розташований на центральній вулиці Новоросійська, біля будівельного майданчика торговельного центру, повідомляє телеканал «Еспресо» з посиланням на російські ЗМІ.

    На банері зображені солдати на тлі російського прапора, медаль міста-героя Новоросійська і напис «З Днем захисника Вітчизни!».

    При цьому по центру зображення внизу видно поясну бляху солдата з українським тризубом замість зірки, яку використовують в російській армії.

    Як повідомляв «Главком», 23 лютого в тимчасово окупованому Севастополі так звана місцева влада виставила під колишнім Українським культурно-інформаційним центром «польову кухню». В результаті через халявну гречку утворились черги.

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