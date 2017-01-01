У Дніпро доставили трьох поранених військових

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Наразі не повідомляється про стан їхнього здоров'я

До Дніпра вчора, 24 лютого, доставили трьох поранених військових із зони АТО. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

Губа уточнює, що у Дніпро двома військовими вертольотами евакуйовано двох поранених із 66-го ВМД і одного пораненого із Маріуполя.

Нагадаємо, що вчора станом на 18:00 з початку доби в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі поранено п’ятеро українських військових. Загалом бойовики гатили по українських військових 47 разів.