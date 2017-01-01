  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба в АТО: Україна втратила чотирьох захисників

    • Сьогодні, 13:30
    • Розсилка
    Втрати українських військових
    Втрати українських військових

    Ще троє українських військових отримали поранення

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули четверо українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    Читайте також

    «За минулу добу в результаті бойових дій четверо українських військовослужбовців загинули, ще троє отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих воїнів», - сказав він.

    Лисенко уточнив, що один військовий загинув у Кримському при підриві на вибуховому пристрої, один - у тиловому районі на Донецькому напрямку в ході обстрілів, ще двоє загинули при обстрілі у Водяному.  

    Як повідомлялося, ситуація в районі проведення АТО залишається складною, кількість обстрілів збільшилась. За минулу добу 112 разів російсько-терористичні війська обстріляли позиції ЗС України, у тому числі з використанням важкого озброєння.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ