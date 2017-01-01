Доба в АТО: Україна втратила чотирьох захисників

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Втрати українських військових

Ще троє українських військових отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули четверо українських військовослужбовців, ще троє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій четверо українських військовослужбовців загинули, ще троє отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих воїнів», - сказав він.

Лисенко уточнив, що один військовий загинув у Кримському при підриві на вибуховому пристрої, один - у тиловому районі на Донецькому напрямку в ході обстрілів, ще двоє загинули при обстрілі у Водяному.

Як повідомлялося, ситуація в районі проведення АТО залишається складною, кількість обстрілів збільшилась. За минулу добу 112 разів російсько-терористичні війська обстріляли позиції ЗС України, у тому числі з використанням важкого озброєння.