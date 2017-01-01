Загострення в зоні АТО: 112 ворожих обстрілів, бойовики гатять на всіх напрямках

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За добу загинуло четверо військовослужбовців та ще троє поранено

Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, кількість обстрілів збільшилась. 112 разів російсько-терористичні війська обстріляли позиції ЗС України, у тому числі з використанням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку по позиціях українських військ поруч Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та артилерійських установок калібру 122. Опорні пункти неподалік Талаківки і Чермалика потрапили під вогонь мінометів калібру 120. По укріпленнях поруч Мар’їнки та Красногорівки російські окупанти вели вогонь з гранатометів та мінометів калібру 82 та 120 мм, згодом долучили потужні артилерійські системи калібру 122 та 152 мм.

На Донецькому напрямку ворог здійснив 10 обстрілів позиції поблизу Авдіївки з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Під обстріл потрапив мікрорайон Старої Авдіївки. Укріплення поруч Опитного та Новгородського ворог накрив вогнем з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів, БМП та СПГ. Поруч Верхньоторецького та Невельського по позиціях сил АТО вели вогонь міномети.

На Луганщині російські окупанти били з мінометів, СПГ в районі Новозванівки, Славного та Катеринівки .

За добу загинуло четверо військовослужбовців та ще троє поранено.