Бойовики намагаються зрівняти Широкине з землею

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Зруйноване Широкине

Останніми днями бойовики ведуть вогонь зі ствольної артилерії, танків, мінометів, гранатометів та стрілецького озброєння

Ситуація в Широкиному, що на Маріупольському напрямку, не покращується.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, селище Широкине продовжує перебувати під вогнем противника. Упродовж кількох останніх днів ворог веде вогонь зі ствольної артилерії, танків, мінометів, гранатометів та стрілецького озброєння. У населеному пункті щодня зростає кількість остаточно зруйнованих будівель.



«Противник поводить себе нахабно. Продовжує провокаційні обстріли наших позицій, використовуючи весь спектр стрілецької зброї та артилерії, а також танки та БМП. Не знижують активності снайперські групи, – говорить командир батальйону морської піхоти. – Схоже, противник не знає, як нам протистояти, тому щоденно витрачає боєкомплект в сподіваннях досягти будь-якого результату. Обстріли переважно ведуться із тимчасово окупованих Саханки, Дзержинського, Ленінського та Сергіївки».

Під час перебування журналістів прес-групи ОТУ «Маріуполь» позиції українських військових знову піддалися обстрілу.

Як повідомлялося, ситуація в районі проведення АТО залишається складною, кількість обстрілів збільшилась. 112 разів російсько-терористичні війська обстріляли позиції ЗС України, у тому числі з використанням важкого озброєння.м