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Дональд Трамп в Брюсселе

«Майбутнє НАТО повинно тримати великий фокус на тероризмі та міграції, а також на загрозах з Росії»

Президент США Дональд Трамп назвав Росію джерелом загроз. Про це Трамп заявив, виступаючи сьогодні у Брюсселі на відкритті меморіалу загиблим внаслідок терористичної атаки 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку.

Президент США почав свій виступ з боротьби з тероризмом.

«Ми повинні бути твердими, ми повинні бути сильними. Майбутнє НАТО повинно тримати великий фокус на тероризмі та міграції, а також на загрозах з Росії, на східних та південних кордонах НАТО», - наголосив Трамп.

За словами президента США, через тривогу щодо безпеки він «дуже-дуже прямо» говорив з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та членами НАТО про виконання ними своїх фінансових зобов’язань і справедливі внески до Альянсу

Далі значну частину своєї промови Трамп присвятив питанню встановлення країнами-членами НАТО коштів на оборону у розмірі 2% ВВП.

Раніше Трамп заявив, що Росія повинна відповісти за свої дії в Криму та на Донбасі. Трамп також наголосив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.

Як заявив президент Європейської ради Дональд Туск, президент США Дональд Трамп та Євросоюз поділяють позицію щодо конфлікту в Україні, однак не згодні щодо відносин з Росією.



