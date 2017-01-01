  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Дональд Трамп назвав Росію джерелом загроз

    • Сьогодні, 18:39
    • Розсилка
    Дональд Трамп в Брюсселе &nbsp;
    Дональд Трамп в Брюсселе  

    «Майбутнє НАТО повинно тримати великий фокус на тероризмі та міграції, а також на загрозах з Росії»

    Президент США Дональд Трамп назвав Росію джерелом загроз. Про це Трамп заявив, виступаючи сьогодні у Брюсселі на відкритті меморіалу загиблим внаслідок терористичної атаки 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку.

    Читайте також

    Президент США почав свій виступ з боротьби з тероризмом.

     «Ми повинні бути твердими, ми повинні бути сильними. Майбутнє НАТО повинно тримати великий фокус на тероризмі та міграції, а також на загрозах з Росії, на східних та південних кордонах НАТО», - наголосив Трамп.

    За словами президента США, через тривогу щодо безпеки він «дуже-дуже прямо» говорив з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та членами НАТО про виконання ними своїх фінансових зобов’язань і справедливі внески до Альянсу

    Далі значну частину своєї промови Трамп присвятив питанню встановлення країнами-членами НАТО коштів на оборону у розмірі 2% ВВП.

    Раніше Трамп заявив, що Росія повинна відповісти за свої дії в Криму та на Донбасі. Трамп також наголосив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.

    Як заявив президент Європейської ради Дональд Туск,  президент США Дональд Трамп та Євросоюз поділяють позицію щодо конфлікту в Україні, однак не згодні щодо відносин з Росією.


    Читайте також
    Росія НАТО Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ