Трамп найняв адвоката у справі про розслідування зв’язків із Росією

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Президент США Дональд Трамп

Адвокат Марк Касовіц представляв інтереси Дональда Трампа понад 15 років,

Президент США Дональд Трамп запросив давнього юриста своєї команди в якості повіреного в справах, пов’язаних із розслідуванням ймовірних зв’язків із Росією під час виборчої кампанії 2016 року. Про це повідомляють американські ЗМІ 23 травня.

Як передають Fox Business News і ABC, Трамп найняв адвоката з Нью-Йорка Марка Касовіца, щоб представити його інтереси в ході розслідування, здійснюваного спецрадником Міністерства юстиції США Робертом Мюллером.

Касовіц представляв інтереси Трампа понад 15 років, але він не відомий як адвокат у кримінальних справах.

Під час минулорічної президентської кампанії Касовіц погрожував подати в суд на видання New York Times, якщо воно не прибере статтю з розповідями жінок про «домагання» з боку Трампа. Газета матеріал зі свого ресурсу не видалила. Касовіц також був захисником у справі про шахрайство проти Університету Трампа.

Джерело: Радіо Свобода