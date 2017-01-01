Донецька фільтрувальна станція знову не працює

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Донецька фільтрувальна станція

ДФС зупинилася через порив лінії електропередач на неконтрольованій Україною території

Сьогодні близько 09:00 під час спроби запустити Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС) було виявлено порив лінії електропередач на неконтрольованій Україною території. Зараз сторони узгоджують проведення ремонтних робіт. Про це повідомив у Twitter віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Сьогодні близько 09:00 під час спроби запустити Донецьку фільтрувальну станцію виявлено прорив лінії електропередач на непідконтрольній Україні території. Проводиться погодження сторін щодо проведення ремонтних робіт», - заявив він.

Наразі водопостачання здійснюється за графіком з резерву. Запас води в резервуарі становить 3 тис. кубічних метрів.

Як повідомлялося, вчора ввечері незаконні збройні формування обстрілювали Донецьку фільтрувальну станцію.

Джерело: 112 Україна