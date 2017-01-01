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    Донецька фільтрувальна станція знову не працює

    • Сьогодні, 12:44
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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    ДФС зупинилася через порив лінії електропередач на неконтрольованій Україною території

    Сьогодні близько 09:00 під час спроби запустити Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС) було виявлено порив лінії електропередач на неконтрольованій Україною території. Зараз сторони узгоджують проведення ремонтних робіт. Про це повідомив у Twitter віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

    «Сьогодні близько 09:00 під час спроби запустити Донецьку фільтрувальну станцію виявлено прорив лінії електропередач на непідконтрольній Україні території. Проводиться погодження сторін щодо проведення ремонтних робіт», - заявив він.

    Наразі водопостачання здійснюється за графіком з резерву. Запас води в резервуарі становить 3 тис. кубічних метрів.

    Як повідомлялося, вчора ввечері незаконні збройні формування обстрілювали Донецьку фільтрувальну станцію.

    Джерело: 112 Україна

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