Доповідь Мюнхенської конференції: 2017 рік стане вирішальним для України і Європи

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Для українців та решти Європи 2017 рік - з майбутніми виборами в основних європейських країнах і з новою адміністрацією США - стане роком критичним, - йдеться у доповіді

Цей рік стане багато в чому вирішальним для європейського континенту, включаючи Україну.

Про це йдеться в доповіді Post-Truth, Post-West, Post-Order? підготовленій Мюнхенською конференцією з безпеки перед її відкриттям 17 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу в ФРН.

«Для українців та решти Європи 2017 рік - з майбутніми виборами в основних європейських країнах і з новою адміністрацією США - стане роком критичним», - йдеться в доповіді, представленій головою конференції Вольфгангом Ішингером 13 лютого.

Незважаючи на падіння уваги з боку міжнародної громадськості, збройний конфлікт на сході України «далеко не заморожений», - зазначають автори документа з посиланням на заступника голови СММ ОБСЄ Олександра Хуга. Вони звертають увагу на те, що незважаючи на виконання Мінських угод здається дуже віддаленою перспективою, дедалі більше політиків говорять про зняття санкцій ЄС, які абсолютно безперечно пов'язані з цими самими угодами.

На тлі ускладнення безпекової ситуації в Європі деякі європейці сподіваються на те, що адміністрація Дональда Трампа може добитися нової розрядки у відносинах з Москвою. З цього приводу група лідерів центрально- і східноєвропейських країн відкрито застерегла Трампа від укладення угоди з Москвою, заявивши: «Володимир Путін - не союзник Америки. Так само як і не є він і міжнародним партнером, який заслуговує на довіру. Угода з Путіним не принесе миру, навпаки, вона зробить війну більш вірогідною».

Якщо вже деякі з союзників США глибоко занепокоєні питаннями своєї безпеки, то для тих, хто в НАТО не входить, ситуація ще гірша, зазначається в доповіді.

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