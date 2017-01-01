Досьє кандидатів на посади суддів до Верховного суду надаватимуть охочим за запитом

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Комісія вже надавала на прохання членів Громадської ради доброчесності доступ до досьє окремих кандидатів

Вища кваліфікаційна комісія суддів погодилась надавати всім охочим за запитом доступ до досьє кандидатів на посади суддів до нового Верховного суду.

Про це в ефірі Громадського повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков.

За його словами, досьє можна буде побачити у фізичному вигляді як журналістам так і представникам громадськості.

Козьяков водночас наголосив, що вважає неприйнятним варіант із скануванням документів та викладенням їх у публічному доступі на сайт комісії.

«Я не думаю, що скан досьє на сайті ВККС — це той вигляд, який має бути», — сказав він.

За словами голови ВККС, комісія вже надавала на прохання членів Громадської ради доброчесності доступ до досьє окремих кандидатів.

Щодо самого конкурсу з обрання кандидатів на посади суддів Козьяков відзначив, що приблизно за 2 тижні завершиться перевірка практичних завдань кандидатів, після чого буде оприлюднено рейтинг з тими, хто пройшов у наступний етап конкурсу. Далі на кандидатів чекатиме психологічний тест та співбесіда.

«Ми зобов’язані за кілька тижнів завершити роботу по створенню нового Верховного суду», — сказав Козьяков.