Суд Молдови завтра вирішить, що робити з українським суддею-хабарником Чаусом

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Холодницький пообіцяв, що зволікань з боку НАБУ і САП в питанні екстрадиції Чауса не виникне

Молдавський суд обере запобіжний захід затриманому в Кишиневі українському судді-хабарнику-втікачу Миколі Чаусу 2 березня, повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Прокурор підтвердив, що САП буде вимагати видачі судді українській стороні.

«В даний момент для нас важливо, що його місцезнаходження встановлено, нам важливо підтвердити його особу, з нашого боку, з боку Антикорупційного бюро, я думаю, жодних зволікань не буде. Ми чекаємо його повернення в Україну», – зазначив Холодницький.

Раніше в ГПУ повідомили, що суддя-утікач Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, розкритий НАБУ при отриманні хабара в 150 тисяч доларів в серпні минулого року, затриманий в Молдові.

Як повідомив голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь, Чаус сам здався правоохоронцям у Кишеневі, з'явившись до поліції. У даний момент суддю затримано на три доби.

В САП вже заявили, що будуть вимагати экстрадиції Чауса до України. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус вимагав гроші у справі, пов'язаній з незаконним обігом наркотиків. Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабара в 70 тисяч доларів. Ще 80 тисяч доларів він заховав у своєму укритті, на земельній ділянці, у банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса. У той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус знаходиться на території окупованого Криму.

У листопаді Миколу Чауса за запитом української сторони оголосили у міжнародний розшук.