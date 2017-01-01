Dragon Capital: на вилучених комп’ютерах стоїть ліцензійне ПО

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Фото: соцмережі Ольга Белобловська

У компанії прокоментували хід обшуку

На комп’ютерах які вилучила СБУ у інвестиційній компанії Dragon Capital стоїть ліцензійне програмне забезпечення. Про це у соцмережах написала Ольга Белобловська, директор з маркетингу та комунікацій компанії, передає «Главком».

«Обшук проводився в рамках закону і пристойності. Ми добровільно надали всю необхідну слідчим інформацію і на даний момент обшук ніби як завершений. Вилучали не всі комп'ютери. Повертаємося до роботи», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Білобловська додала, що «компанія легально і офіційно купила програму», яка стоїть на вилучених комп’ютерах.

Як повідомляв «Главком», сьогодні СБУ провела обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital . Він тривав майже годину.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимиру Гройсмани під час засідання Кабміну озвучив дані, що відбувається обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital.