Dragon Capital: на вилучених комп’ютерах стоїть ліцензійне ПО
- Сьогодні, 13:56
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У компанії прокоментували хід обшуку
На комп’ютерах які вилучила СБУ у інвестиційній компанії Dragon Capital стоїть ліцензійне програмне забезпечення. Про це у соцмережах написала Ольга Белобловська, директор з маркетингу та комунікацій компанії, передає «Главком».
«Обшук проводився в рамках закону і пристойності. Ми добровільно надали всю необхідну слідчим інформацію і на даний момент обшук ніби як завершений. Вилучали не всі комп'ютери. Повертаємося до роботи», - йдеться у повідомленні.
Крім того, Білобловська додала, що «компанія легально і офіційно купила програму», яка стоїть на вилучених комп’ютерах.
Як повідомляв «Главком», сьогодні СБУ провела обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital . Він тривав майже годину.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимиру Гройсмани під час засідання Кабміну озвучив дані, що відбувається обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital.