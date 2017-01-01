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    Dragon Capital: на вилучених комп’ютерах стоїть ліцензійне ПО

    • Сьогодні, 13:56
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    Ольга&nbsp;Белобловська
    Фото: соцмережі
    Ольга Белобловська

    У компанії прокоментували хід обшуку

    На комп’ютерах які вилучила СБУ у інвестиційній компанії Dragon Capital  стоїть ліцензійне програмне забезпечення. Про це у соцмережах написала Ольга Белобловська, директор з маркетингу та  комунікацій компанії, передає «Главком».

    «Обшук проводився в рамках закону і пристойності. Ми добровільно надали всю необхідну слідчим інформацію і на даний момент обшук ніби як завершений. Вилучали не всі комп'ютери. Повертаємося до роботи», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, Білобловська додала, що  «компанія легально і офіційно купила програму», яка стоїть на вилучених комп’ютерах.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні СБУ провела обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital . Він тривав майже годину.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимиру Гройсмани  під час засідання Кабміну озвучив дані, що відбувається обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital.

    Володимир Гройсман обшук СБУ
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